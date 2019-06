Soirée alcoolisée

Une femme de 30 ans a été mise en examen et incarcérée à la maison d'arrêt de Sequedin (Nord), dimanche, plus d'un jour après la mort de son grand-frère à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), a indiqué le parquet en confirmant une information de La Voix du Nord. La victime avait reçu un coup de couteau mortel dans la nuit du vendredi 7 au samedi 8 juin, au cours de ce qu'une source policière avait décrit comme une "soirée alcoolisée", et pendant laquelle une dispute aurait éclaté. La sœur et la conjointe de la victime avaient toutes les deux été placées en cellule de dégrisement.La sœur a été déférée dimanche en début d'après-midi et a été mise en examen pour "homicide volontaire" avant d'être placée en détention provisoire.