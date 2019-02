L'Union européenne interdit la pêche électrique d'ici 2021, la France va la bannir plus tôt dans ses eaux territoriales

⚠️🔴 Victoire : Le Parlement le voulait et l’avait voté et ce soir, nous l’avons obtenu. La #PecheElectrique sera banni d’Europe à partir du 1er Juillet 2021. Nous aurions aimé une date plus proche, mais l’avancée demeure historique. Cette pêche barbare n’a plus d’avenir. pic.twitter.com/14Ff27Yqct — younous omarjee (@younousomarjee) 13 février 2019

1er juillet 2021

La France s'y met plus tôt

. La pêche électrique a été officiellement interdite par l'Union européenne à partir de l'été 2021.Les deux colégislateurs et l'exécutif européen se sont accordés pour "introduire uneà partir du 1juillet 2021". Un texte qui doit toutefois être encore validé par le Parlement réuni en séance plénière et par le Conseil des 28 États membres.L'an dernier déjà, le Parlement avait pris position contre cette pratique (censée être interdite en Europe depuis 1998), qui est tolérée aux Pays-Bas dans le cadre d'une dérogation exceptionnelle. Au grand dam des pêcheurs de(Belgique) et de, qui mènent régulièrement des actions contre la pêche électrique accusée de vider la mer de ses poissons.Chez les pêcheurs du Boulonnais, justement, cette décision est plutôt bien accueillie. ", mais on aurait préféré que ça se fasse avant" souligne Stéphane Pinto, pêcheur très engagé contre la pêche électrique. "Ils ont octroyé un an supplémentaire" aux pêcheurs néerlandais.Le texte propose aux États membres d'" immédiatement la pratique dans leurs eaux territoriales. Les pêcheurs de Boulogne espèrent que la France appliquera cette interdiction dans ses eaux, où les Néerlandais viennent parfois pêcher. "On va faire pression pour avoir une interdiction en France" envisage Stéphane Pinto, qui pense notamment "envoyer un courrier aux députés".: ce midi, le ministère de l'Agriculture et de la pêche s'est prononcé en faveur de cette interdition dans les eaux territoriales. "Le nouveau texte permet (...) une interdiction immédiate de la pêche électrique dans les eaux sous souveraineté française. (...) Cette interdiction dans les 12 milles était de longue date une demande et une volonté de la France."