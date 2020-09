VIDEO. 1er septembre 1973 : regardez le portrait d’une moulière d’Equihen

De quand date ce reportage ?

Le portrait d'une moulière d'Equihen, un reportage du 1er septembre 1973



De quoi parle-t-il ? Qui voit-on ?



Ce qu’on aime ?

365 reportages d'archives pour fêter les 70 ans de la télé régionale 70 ans de la télévision dans le Nord Pas-de-Calais, ce sont des centaines de techniciens et de journalistes qui ont travaillé pour vous faire découvrir des petites histoires et des grands moments de notre région. Pour l’anniversaire de notre télévision, nous avons choisi quelques-uns de ces instants-là, petites pépites du quotidien. Pendant un an, découvrez l’actualité du jour mais à la date d’une autre année !

Ce reportage a été diffusé sur FR3 Nord Pas-de-Calais le 1er septembre 1973.Nous sommes sur la plage d’Equihen (près de Boulogne dans le Pas-de-Calais) et une petite mamie s’est levée tôt, très tôt, à 4h30 du matin. Une cuillère pour outil, le dos courbé, les lunettes sur le nez, les pieds dans l’eau, les mains douloureuses, la blouse fleurie. Elle est là pour cueillir les moules accrochées aux rochers. Avec un franc parlé, elle nous raconte un peu de son enfance et nous explique son métier. « J’ai commencé à 12 ans, Monsieur, répond-elle au journaliste. C’est fatigant, et puis alors vous voyez, on a les doigts en sang. Enfin, on n’y pense pas. Celui qui l’aime, il n’y pense pas. »On aime la beauté des images, le rythme du reportage, les cris des mouettes et les silences dans les interviews. On aime ce portait tout en bienveillance. On aime aussi, comme un bonbon, la petite musique d’époque qui ponctue le reportage.On est impressionné par ces mouliers et ces moulières qui cueillent pour notre bon plaisir. « Il est 8h et demi, les mouliers quittent la plage avec 30 kg de charge sur leurs dos ce qui représentent 60 pintes », ponctue le journaliste.Puis notre moulière fait du porte-à-porte afin de vendre son butin aux ménagères du coin pour 1 franc 40 le litre. Avec un sourire et une douceur dans le regard, elle nous émeut.