VIDÉO. Boulogne-sur-Mer fait le plein de nouvelles fresques avec son 4e festival de street-art

🚩Artistas callejeros Jan Is De Man y Deef Feed decoran un mural de apartamentos en Utrech en 3D. pic.twitter.com/qyHaWRQmKR — Ernesto Collazo (@ErnestoSuidry) July 22, 2019

Boulogne-sur-Mer : la première fresque du 4e festival de street-art prend forme

Jan Is De Man, artiste ; Amziane Abid, directeur artistique du festival - France 3 Hauts-de-France - Reportage de Valérie Demersedian et Guy Hayaert. Montage de François Lefebure.

La ville de Boulogne-sur-Mer veut plus que jamais cultiver son image de ville du street-art , en conviant pour la quatrième année des street-artistes à réaliser des fresques sur des bâtiments. Cet été, ce sont cinq nouvelles œuvres qui vont s'ajouter à la vingtaine d'autres déjà présentes. La première d'entre elle, signée Jan Is De Man, est en cours de réalisation... avec la collaboration des riverains."On invite les voisins à ramener leurs livres préférés" explique le Néerlandais. "La seule consigne, c'était : pas de polituque, pas de religion. Ça reflète les goûts de la population, son histoire, sa culture, et il y a peut-être aussi un peu d'humour là-dedans."En résulte un trompe-l'œil aux allures d'étagère remplie de livres. Tout un symbole, dans un monde où le numérique a pris le pas sur le papier. Ses autres œuvres sont du même acabit, comme cette fresque récemment faite à Utrecht, aux Pays-Bas.Pour la ville, l'objectif, "ce n'est pas la décoration des murs, ce n'est pas apporter de la couleur ou quoi que ce soit, c'est créer une galerie, un musée en plein air : on peut visiter la ville et regarder, admirer des mouvements artistiques et des œuvres de différents artistes qui viennent de différents pays à Boulogne-sur-Mer."Depuis deux ans et demi, des grands noms du street art ont le champ libre pour créer d'impressionantes fresques à Boulogne-sur-Mer. L'une d'elle a même été classée parmi les plus belles du monde