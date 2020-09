VIDEO. À Boulogne-sur-Mer, on a visité la vieille ville en compagnie du "professeur perdu"

Des visites théâtralisées

Visite Guidée de Boulogne-sur-Mer avec le professeur Théodore Guerville

Des costumes dans une petite valise

À la fois comédien et guide touristique, Jérôme Guerville alias Théodore Guerville, ou "le professeur perdu" , enchante la ville fortifiée de Boulogne-sur-Mer du jeudi au dimanche. Surfant sur le thème des aventures d'un historien un peu loufoque perdu dans les couloirs du temps, il propose de découvrir la vieille ville de Boulogne-sur-Mer à travers les siècles.Son personnage de "professeur perdu" profane par maladresse une ancienne statuette égyptienne. Frappé par une malédiction, il est contraint à parcourir les couloirs du temps.À travers un tourbillon de personnages historiques, encarnés tour à tour par le jeune homme de 36 ans, le circuit de la visite est ponctuée d’étapes qui permettent de découvrir l'architecture boulonnaise : sa Basilique, son château, ses hôtels particuliers, son beffroi ou son hôtel de ville. Autant d’édifices, témoins de la foisonnante histoire de Boulogne-sur-Mer."La vieille ville est le décor idéal, pour cette visite théâtralisée. Avec ses murailles qui datent du 13éme siècle, elle regorge de différentes strates des siècles passés et c'est génial de pouvoir exploiter tout ça ! Chaque bâtiment est un décor grandeur nature", explique le jeune guide.Facile alors de parler d'Auguste Mariette, du Comte de Boulogne Eustache II, de l'Empereur Bonaparte dans la visite de la cité deux fois millénaire !Un voyage à travers le temps, qui dure une heure et demie et qui tient dans une valise où Jérôme Guerville va puiser tour à tour ses costumes et ses accessoires. Endossant différents rôles, d'abbé ou de roi de France, le jeune homme séduit par son humour et son énergie.D'ailleurs, ce cours d'histoire loufoque mais bien documenté a déjà été suivi par plus de 1000 personnes, très apprécié par les Boulonnais et les touristes : "Sincérement, il nous a appris beaucoup de choses et de façon trés agréable", confie David, Boulonnais venu avec ses enfants. "Il est vraiment talentueux, j'adore ! Il est très drôle et on apprend vraiment plein de chose", sourit Clémence venue elle de Lille pour visiter Boulogne-sur-Mer avec ses amis.Les visites historiques ont lieu toute l'année du jeudi au dimanche, à 11h et 16h. Réservation obligatoire ! Tarif adulte et plus de 10 ans : 6 euros - Tarif enfant moins de 10 ans : 3 euros - Tarif étudiant : 4 euros.Depuis le début de l’été, Jérôme Guerville propose des visites nocturnes, les vendredis et samedi à 21h sur le thème des " Mystères, histoires et légendes à Boulogne-sur-Mer " . Sur fond de chasse aux sorcières, l'histoire sombre de Boulogne-sur-Mer contée à la lanterne !