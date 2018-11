VIDÉO. Boulogne-sur-Mer : le propriétaire du bateau de pêche volé par des migrants au chômage technique

On navigue de père en fils, on a ce bateau depuis 1984



Un vol dans la nuit

Un mode opératoire inédit

résume Pascal Deborgher patron de l'Épervier et joint par téléphone. Son fileyeur, dérobé par des migrants dans la nuit de lundi à mardi à Boulogne-sur-Mer a traversé la Manche. Son bateau se trouve maintenant à Douvres, en Angleterre.. Une enquête est en cours, menée par les autorités anglaises. Lui-même doit être entendu pour savoir s'il n'est pas complice.dit-il et d'ajouter :La pêche est une affaire de famille. L'Épervier a été construit en 1984.Mauvaise surprise pour le pêcheur lorsqu'en pleine nuit, il reçoit un coup de téléphone. Le CROSS de Gris-Nez veut savoir pourquoi l'Épervier se trouve en mer, sur une trajectoire inhabituelle et gênant le passage des ferries.explique t-il. Il se rend alors au port et constate la disparition de son bateau.Pour ce marin, la personne qui a pris l'Épervier devait s'y connaître.Les autorités anglaises ont arrêté le bateau. À son bord, 17 personnes dont trois mineurs, des Iraniens souhaitant gagner l'Angleterre.C'est la première fois qu'un bateau de pêche est volé à Boulogne-sur-Mer. Les professionnels de la pêche s'inquiètent de cette tendance. La préfecture maritime constate que les méthodes de traversée se perfectionnent de plus en plus.