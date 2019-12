VIDÉO. Boulonnais : à quoi ressemblait la fête des guénels, ces sculptures de betteraves, en 1962 ?

De quand date ce reportage ?

Boulogne-sur-mer : la tradition des guenels en 1962

De quoi parle-t-il ?

Qu'y voit-on ?

Ce reportage a été diffusé le 16 jannvier 1962 dans le cadre de l'émission "Les Yeux ouverts". Il était alors nommé : "La betterave et le Petit Jésus : la fête des Guénels au Portel".Le reportage traite de la fête des guenels, dans le Boulonnais. Une tradition qui remonte au Moyen-âge (le terme viendrait du "gai Noël") et qui consiste, pour les enfants, à tailler les betteraves pour en faire des lanternes, et à les brandir pour demander des friandises.Le maire du Portel, en 1962, évoque le retour de la tradition à travers un concours de sculptures. On peut en voir quelques images, ainsi qu'un défilé d'enfants portant les betteraves en lanterne comme jadis.