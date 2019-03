VIDEO. Cancer : comment les prothèses capillaires aident ces femmes à “garder le sourire malgré la maladie”

Cancer : comment les prothèses capillaires aident les femmes à "garder le sourire malgré la maladie"

"La vie doit continuer"

Remboursement perruques cancer : 350 € pour des prothèses capillaires de classe 1 en 2019 https://t.co/68hUUtLHFx — Ligue contre le cancer - comité 58 (@LigueComite58) 9 janvier 2019

Marion n'avait pas poussé la porte d'un salon de coiffure depuis plus d'un an. Aujourd'hui, à Wormhout, elle vient pour. Une première depuis bien longtemps. "C'est un plaisir de me dire que tous les matins,, ouvrir le tirroir et me rappeler que je peux utiliser une brosse, un peigne...", commente-t-elle.En septembre 2016, Marion Waghemacker apprend qu'elle souffre d'un. Deux semaines après la première chimiothérapie, ses cheveux tombent par poignée. C'est là qu'elle commence à utiliser sa prothèse capillaire,. "C'est un moment très important dans, de la perte des cheveux", ajoute la jeune femme qui a été accompagnée par son coiffeur, Grégory Schipman."La voir arriver ici avec le moral au plus bas et repartir avec un sourrire, ça fait dire qu'il y a une solution pour aider à passer ce moment au mieux.", se rappelle-t-il. "Une fois que j'ai trouvé la bonne prothèse capillaire, c'était un soulagement de se dire que", ajoute Marion.Un accompagnement recommandé directement par les cancérologues : "Mon rôle, ce n'est pas seulement d'infliger des traitements, c'est aussi de, précise Jean-Philippe Wagner, cancérologue.et il ne serait pas logique que le cancérologue ne s'occupe pas des aléas du traitement et de la maladie. C'est pour ça que nous développons des soins de support de manière très importante etdans ce domaine".Les prothèses capillaires synthétiques peuvent atteindre parfois plus de 700 euros. Aujourd'hui, l'assurance maladie en rembourse 125, la ministre de la santé annonce un remboursement d'au moins. Ces perruques peuvent être achetées, notamment les coiffeurs, magasins et instituts spécialisés, pharmacies... La liste complète est à retrouver sur le site internet de l’Assurance maladie Plus deaprès leur traitement, comme les frais de transports pour se rendre aux rendez-vous médicaux ou certains soins tels que les consultations psychologiques ou les problèmes dentaires. Avec, c'est un pas de plus fait pour les femmes malades.