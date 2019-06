VIDEO. Chat noir, trèfle à 4 feuilles, échelles... A Boulogne-sur-Mer, découvrez un jardin éphémère et superstitieux

Boulogne-sur-Mer : les superstitions au coeur du jardin éphémère

Le trèfle à quatre feuilles, symbole de chance



Bonheur, malheur

Chaque année, le service des parcs et jardins de la ville de Boulogne-sur-Mer imagine un jardin éphémère. Après le cinéma, les Fables de la Fontaine ou les 7 pêchers capitaux, Louis Djalaï, le chef du service "parcs et jardins" de la ville a choisi pour cette 13 ème édition le thème des superstitions."C'était logique que je fasse quelque chose sur les superstitions pour ce 13 ème jardin éphémère", explique-t-il. "C'est un thème qui convient bien aux végétaux, avec le trèfle à quatre feuilles, le muguet porte-bonheur ou le noisetier , symbole d'harmonie chez les Grecs et de connaissance en Irlande."Pendant quatre mois, 12 jardiniers de la ville ont travaillé pour préparer ce jardin qui met en scène seize superstitions. Certaines sont associées à la chance comme les fers à cheval, d'autres au malheur comme les parapluies ouverts dans une maison.Sur une table, les jardiniers ont posé du pain à l'envers. "C'est une superstition qui remonte au Moyen Age", explique Louis Djalaï, le concepteur des jardins. "Quand le boulanger préparait son pain, il posait à l'envers la part du bourreau pour qu'elle soit reconnaissable."Superstitieux ou pas, vous pouvez découvrir ce jardin jusqu'au mois de novembre.