VIDEO. Coronavirus : des mini-concerts sous la fenêtre des personnes âgées à Boulogne-sur-Mer

Une forme d'évasion face à la solitude

Des mini-concerts sous la fenêtre des seniors à Boulogne-sur-Mer

Reportage de Loïc Beunaiche, Nathalie Haberer, Chantoiseau Alexis

Depuis 3 semaines, le rendez-vous est bihebdomadaire : des mini-concerts d’environ trente minutes dans ses cinq résidences du CCAS de Boulogne-sur-Mer. Les animateurs du centre se chargent de mettre l’ambiance, une adaptation au confinement imposée aussi aux personnes âgées."On est parti de l'idée des personnes qui applaudissements les soignants sur leur balcon, à 20 heures. On s’est dit et bien nous aussi on a des balcons, alors profitons-en. Car c’est compliqué de dire à une personne âgée de ne pas sortir et en même temps de ne pas recevoir de visite, de vos enfants, de vos petits-enfants…", explique Sylvie D'Andréa, directrice du CCAS de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais).

Avant le concert, on distribue la liste et les paroles des chansons du jour. Des chansons françaises facilent à reprendre en coeur ! Pendant une petite demi-heure, François Monchaux et sa collégue Céline Croibier, animateurs du CCAS, poussent la chansonnette avec les résidents.



Une façon de garder le contact, de divertir et rendre heureux, même à une certaine distance… "On redonne un petit peu de vie, un petit peu de bien-être à tout ça, de détente, de rigolade et ça fait du bien à tout le monde", précise l'animatrice. "Oui, et quand on rentre le soir, on est content, c’est une bonne fatigue", ajoute François.



Un rendez-vous qui a du succès

Aux balcons, une dizaine de résidents autonomes, qui poussent la chansonnette, qui affichent une moyenne d’âge de 85 ans et des visages illuminés d'un grand sourire. Pour Jeanine Richard, c'est un premiére qui ne sera pas la dernière : "D'habitude, je ne suis pas sur mon balcon, mais là c'est agréable parce que ça met de l'ambiance. Je vais y venir plus souvent."Même constat pour Nicole Macquet, autre résidente aux premières loges : "C'est beaucoup de bonheur, ça met du baume au cœur, on en avait vraiment besoin en ce moment et c'est génial cette initiative !" Le CCAS de Boulogne-sur-Mer ne compte pas s'arrêter là. Prochaine étape depuis les balcons : des séances de gym douce !