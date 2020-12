VIDÉO. Deux jeunes Boulonnais livrent et récupèrent des sapins à domicile pour en faire du compost

Marceau Karnanet et Gaspard De Wazieres n'ont que 18 ans et déjà la bosse du commerce. Ils se sont lancés dans la livraison de sapins de Noël sur la Côte d'Opale. Et ça marche !

Des sapins 100% Hauts-de-France



Depuis mi-novembre, ils sillonnent les routes et ont déjà livré plus de 150 sapins en provenance de l'Avesnois. Une mission qu'ils effectuent après les cours pour apporter un peu de la magie de Noël aux particuliers. Une double réussite, puisque ces jeunes gens cherchaient aussi à créer une petite entreprise dans la livraison à domicile.

"On est tous les deux en études supérieures sur Lille et on s'est dit qu'on avait envie de trouver une idée de service de livraison à domicile. On avait envisagé des produits frais puis on a pensé aux sapins de Noël" raconte Marceau Karnanet, cofondateur de Sapin&Go.

Sapin & Go

Originaires du Boulonnais, les deux jeunes gens avaient fait preuve d'initiative durant le premier confinement : "On est pas mal dans le commerce et on avait déjà produit 10 000 masques durant le premier confinement. On s'est dit que cette année, avec le second confinement, les gens ne voulaient pas trop sortir" poursuit Marceau.

Le duo propose de livrer directement aux particuliers des sapins Normann : "Nous avions envisagé d'en livrer une centaine, mais nous sommes déjà à plus de 190 sapins" précise Gaspard De Wazieres. Des sapins de toutes taille pour des prix légèrement plus élevés qu'en magasin puisqu'il faut compter entre 66 et 88 euros pour un sapin entre 1m50 et 2m50. "Notre plus grand sapin mesure 4 mètres 50, mais c'est une exception qui sera livré bientôt à Hardelot" précise Gaspard.

Livraison et reprise

Une entreprise qui a rapidement séduit, parce qu'elle évite de se déplacer en magasin en pleine pandémie mais aussi pour son aspect local et durable. "La livraison, c'est vraiment une super idée" précise cet habitant de Saint-Léonard. "On a changé notre façon de consommer, on souhaitait faire travailler les gens du coin et des jeunes. C'est idéal cette livraison puis cette récupération après les fêtes."

Car une fois les fêtes terminées, les sapins seront récupérés et compostés pour éviter les dépôts sauvages et participer au recyclage. "Nous avons acheté un broyeur qui va nous permettre de recycler tous ces sapins" explique Marceau. "Nous allons ensuite distribuer ce compost aux mairies des environs pour qu'ils puissent l'utiliser dans leurs services espaces verts"

Une initiative qui fait mouche : aider les producteurs de la région à écouler leurs stocks et s'inscrire dans une démarche locale sans sortir de chez soi.