VIDÉO. Il y a 30 ans, un banc d'une quinzaine de baleines était filmé au large de Boulogne-sur-Mer

De quand date ce reportage ?

Il y a 30 ans, un banc d'une quinzaine de baleines était filmé au large de Boulogne-sur-Mer

De quoi parle-t-il ?

Qu'y voit-on ?

Le reportage a été diffusé dans le journal télévisé de FR3 Nord-Pas-de-Calais le vendredi 11 août 1989, soit il y a trente ans quasi jour pour jour.Le sujet est consacré à un banc d'une quinzaine de baleines – des globicéphales – qui ont été aperçus dans le détroit du Pas-de-Calais en août 1989. Le mercredi 9 août, une caméra embarquée (un peu par hasard) sur un navire de pêche boulonnais permet de les immortaliser.Les cétacés, qui vivent d'ordinaire dans l'océan Atlantique, sont parfois entrevus dans la Manche mais il était assez rare de pouvoir en croiser en si grand nombre... et en plus de les filmer !Le reportage alterne entre les images prises des baleines côtoyant le Neptune et le témoignage de ceux qui les ont vues et filmées. "On a fait route dessus et puis on est rentrés carrément dans le banc" y confie un marin pêcheur, avec un fort accent boulonnais, "et puis on est restés une bonne demi-heure avec eux !""Ça fait 12 ans que je fais du bateau et je n'ai jamais vu de phénomène comme ça !" abonde de son côté Guy Denooz, propriétaire de la cassette usée à force d'être passée et repassée.