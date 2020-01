VIDEO. Nausicaá rouvre ce week-end : quelles nouveautés ? Quels objectifs en 2020 ?

Aglaë Galtier prépare cet aquarium à l'arrivée d'un spécimen de Corail. / © Jean-Christophe RACZY / FTV

Le transfert d'animaux

Reportage dans les coulisses de Nausicaá

L'opération nettoyage est en cours avant la réouverture de l'aquarium ce samedi à 9h30 - France 3 Côte d'Opale - Léo MARRON, Jean-Christophe RACZY et Franck DEFRANCE / FTV



Conjuguer les attentes du public au bien-être des animaux

Dès demain et la réouverture de Nausicaá, des centaines de visiteurs vont se presser devant ce tout nouveau terrarium. / © Jean-Christophe RACZY / FTV

L'heure est au déménagement pour ces lézards à collerette. / © Jean-Christophe RACZY / FTV

C'est assez rare pour le souligner. Le visiteur en goguette à Boulogne-sur-Mer trouve porte close à l'entrée de Nausicaá. Chaque année, les trois premières semaines de janvier sont consacrées à ladu plus grand aquarium d'Europe.En coulisses, l'a eu lieu ces dernières semaines. Aglaë Galtier, est biologiste ici depuis deux ans. Masque de plongée sur le nez et éponge à la main, elle brosse la vitre d'un bassin, pour le préparer à accueillir une nouvelle population. Une fois le nettoyage terminé, directionDes tuyaux s'emmêlent pour ravitailler en eau les multiples bassins de cette salle, aux allures de laboratoire. Ici, plusieurs espèces de coraux sont élevés.Aglaë Galtier s'empare d'un spécimen et le place dans une grande bassine pour le transporter. "Ce pied de corail est depuis très longtemps en réserve et nous allons enfin pouvoir le faire passer en exposition. Pour le transférer jusqu'à son nouvel aquarium, je le place dans une cuve avec de l'eau. Changer d'habitat, c'est aussi une façon d'accompagner le développement des espèces, leur garantir des conditions de vie optimales."De retour dans l'aquarium,. Il faut être habile : prendre soin du corail et le placer de façon à capter l'attention des futurs visiteurs.Demain, ils seront des centaines à découvrir ce spécimen pour la première fois à Nausicaá. Pour Dominique Mallevoy, responsable du département aquariologie, ces trois semaines de maintenance sont indispensables : "Toutes les équipes sont mobilisées pour que le centre soit parfait, entretenu, nettoyé et avec des beaux aquariums. Il faut tout mettre en oeuvre pour assurer un bon accueil pour nos visiteurs."Cette année, la programmation de Nausicaa s'articulera autour de trois temps forts. Une première exposition à Pâques intitulée "Mr Good Fish", une seconde à la Pentecôte sur le thème "Océan et climat" et une troisième pour la fin d'année 2020 qui présentera les nouveautés en matière de pêche.S'il faut surprendre le public, le bien-être des animaux doit aussi être assuré. Simon Costeux travaille à Nausicaá depuis 10 ans. Il est biologiste, en charge des reptiles. Pendant ces trois semaines de travaux, il élabore unpour des lézards à collerettes venus d'Australie. Il a fallu vider l'eau d'un aquarium, le nettoyer, le sécuriser, l'équiper...Simon Costeux pose maintenant des plaques de lièges pour finir cette transformation. Travailler à Nausicaa, c'est aussi être multi-tâche : "Mes chefs m'ont dit que c'était comme poser du carrelage. Je n'en ai jamais posé. Mais j'espère que ce sera un beau résultat et que les lézards se sentiront bien", lâche Simon en souriant.Un aquarium transformé en terrarium, une desde la saison 2020. Mais surtout, une solution pour accompagner le"Le principe c'est de prendre un fragment d'éco-système et de le retranscrire ici. Ces lézards nous les avons eu juvéniles, ils étaient placés ailleurs dans l'exposition. Mais ils commencent à grandir alors nous leur offrons un nouvel habitat mieux adapté à leur taille" explique Simon Costeux.Trois semaines de fermeture déterminantes si Nausicaá veut atteindre ses. En 2018, l'extension de l'aquarium attiraitvenus admirer raie-manta, coraux et requins. Un résultat équivalent pour 2019 avec environ 850 000 tickets vendus. Pour l'année 2020,. L'aquarium rouvreet avec de nombreuses nouveautés !