VIDÉO. Les pêcheurs de Boulogne-sur-Mer et Nieuport se mobilisent contre la pêche électrique

Les pêcheurs de Boulogne-sur-Mer et Nieuport se mobilisent contre la pêche électrique

Intervenants : Frédéric Drogerys, Pécheur dunkerquois ; Philippe Skipper, Pêcheur belge ; Yannick Jadot, Euro-député Europe écologie les verts - France 3 Nord-Pas-de-Calais - Reportage de Naoufel El-Khaouafi et Jean-Marc Vasco. Montage de Marion Dubois.

Des ressources "pillées"

J’invite @EmmanuelMacron à venir à Boulogne-sur-Mer rencontrer @PintoStephane1 @fileyeurs pour qu’enfin il mesure le problème des artisans pêcheurs et agisse enfin pour les défendre. La France dit être contre la #PecheElectrique mais ne lève pas le petit doigt pour l’empêcher. pic.twitter.com/MCxKe2dSQg — Yannick Jadot (@yjadot) 3 novembre 2018

, dont une majorité de pêcheurs, ont manifesté samedi après-midi à Boulogne-sur-Mer pour réclamer l'interdiction "totale" et "immédiate" de la pêche électrique en Europe.Cette technique de pêche surtout utilisée aux Pays-Bas est pratiquée par "84 chalutiers qui viennent piller les ressources dans nos eaux territoriales", selon Stéphane Pinto, représentant des fileyeurs du littoral Hauts-de-France. Elle est dénoncée depuis plusieurs années par les petits artisans pêcheurs.La pêche électrique consiste à envoyer depuis un chalut des impulsions électriques dans le sédiment pour y capturer des poissons vivant au fond des mers.Elle est, mais la Commission européenne permet sa pratique depuis 2006 dans le cadre d'un régime dérogatoire exceptionnel."La sole, espèce cible de la pêche électrique, représentait 80% de notre chiffre d'affaires," car les ressources sont "pillées", a pointé M. Pinto.Face à ce constat, certains marins ont déjà vendu leurs bateaux. D'autres, comme Florent Lhomel, se diversifient. Propriétaire du Saint-Christophe II, le pêcheur a été obligé de se lancer dans la pêche au casier à bulots pour maintenir son chiffre d'affaires. "Je n'ai pas le choix :. Il faut que ça cesse."Plusieurs responsables politiques (En Marche, EELV, La France Insoumise), sont venus rejoindre le cortège. Après avoir comparé la pêche électrique à", le député européen Yannick Jadot a envoyé un message au chef de l'Etat : "J'appelle le Président Macron à venir à Boulogne-sur-Mer pour rencontrer les pêcheurs, afin qu'il se rende compte du boulot effectué et qu'il combatte à vos côtés".En janvier dernier, le Parlement européen s'est prononcé en faveur de l'interdiction de la pêche électrique, mais les pêcheurs craignent aujourd'hui que le trilogue entre le conseil des ministres, le Parlement et la Commission européenne prévu en novembrePrésente à Boulogne-sur-Mer aux côtés des pêcheurs, la présidente de l'ONG Bloom, Claire Nouvian, a