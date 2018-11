VIDÉO. Saint-Léonard : un couple originaire du Boulonnais lance une tireuse à bière par le fond

Saint-Léonard : un couple originaire du Boulonnais lance une tireuse à bière par le fond



Festivals et bars branchés

le reconnaît, lesdu verre, ce n'est pas nouveau : "Même dans les années 50's cela existait déjà ! En revanche, nous sommes partis d'une feuille blanche et nous avons créé notre propre mécanisme", explique ce patron deprès de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), qui vient de mettre sur les rails, avec son épouse Laurence, une nouvelle société "Fast Beer & Go".Le concept a notamment explosé aux États-Unis il y a une dizaine d'années. D'autres ont tenté de le lancer en France avec un succès relatif, car on voit rarement ce type de pompe à bière.Mais le couple Doutreligne, qui travaillait autrefois dans le secteur des pompes à eaux usées, croit beaucoup en son nouveau produit. "La particularité, c'est que nous avons une précision et une modularité sur le remplissage". Avec une interface type tablette, il possible en fait de programmer le service simultané dedans différents. On peut servir une Goudale de 25 cl en même temps qu'une Vedett de 18, par exemple. Alors que les machines qui existent jusqu'à présent sont plutôt "standardisées".Les Doutreligne commencent à recevoir leurs premières commandes. Leurs cibles, notamment lesoù il faut "servir beaucoup de monde en très peu de temps", ou encore les bars branché de nuit. Autre argument de poids : l'absence totale de, parce que les bières ne débordent pas en étant servies par le fond. Un avantage déjà offert par toutes les tireuses de ce type.