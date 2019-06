VIDÉO. Le soleil arrive dans le Boulonnais, qui attend toujours la canicule

Le Boulonnais, dans la grisaille et la fraîcheur, attend toujours la canicule !

© Météo France

"On aimerait bien ne pas respirer aussi, et être à fond dans les glaces !" Le glacier installé sur la digue de Wimereux (Pas-de-Calais) fait chou blanc depuis le début de la semaine, en regardant passer devant son snack les quelques promeneurs emitouflés dans leurs blousons.Alors que presque tous les Français souffrent de la canicule, cherchent de l'air et tentent de se mettre à l'ombre... Sur la côte boulonnaise, la grisaille a dominé en début de semaine, avec un vent frais pour des températures ayant peiné à atteindre les 20°."Il fait un peu frisquet ! je vous avoue que j'ai sorti de quoi ne pas avoir froid !, concédait mardi une promeneuse à Wimereux. En espérant qu'en fin de semaine, on aura notre soleil !".Le Pas-de-Calais, comme le Nord, fait partie des rares départements français à ne pas être en vigilance orange canicule. 78 départements sont touchés par les fortes chaleurs.Si les températures restent un peu fraîches, le soleil est arrivé ce jeudi sur les côtes boulonnaises, et devrait y rester installé au moins jusqu'à dimanche, selon Météo France, qui annonce même une température maximale de 30° pour ce samedi 29 juin !