VIDEOS. Il a neigé dans le Boulonnais !

Neige dans le Boulonnais : les premiers flocons

Neige dans le Boulonnais : une saleuse sur l'A16

Neige dans le Boulonnais : une fine couche sur les voitures

C'est un peu la surprise de ce dimanche, puisque Meteo France n'annonçait aucune chute de flocons sur la Côte d'Opale même si on pouvait s'attendre à voir le paysage blanchir à partir de demain.Les premiers flocons de février sont tombés ce dimanche matincomme le montre cette vidéo.Preuve s'il en est que: une saleuse était également sur cette même autoroute ce matin."La Direction interrégionale des routes a salé toute la nuit sur le littoral jusqu'à Escœuilles par précaution" confirme-t-on à la préfecture.Les flocons ont pour l'instant cessé de tomber et pourrait bientôt laisser placer à la pluie, mais le paysage paraît déjà un peu plus blanc, à l'image de ces voitures recouvertes d'une fine couche de poudreuse. Météo France annonce de la neige et du froid pour les prochains jours et notamment mercredi, après un mois de janvier plutôt pluvieux.