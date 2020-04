Au niveau des viaducs de Quehen, Herquelingue et Echinghen de l'autoroute A16, situés à cinq kilomètres de Boulogne-sur-Mer, des rafales de vent dépassent actuellement et depuis 15 heures, les 90 km/heure. Face à cette situation, la préfecture appelle à la vigilance des automobilistes.

Pas plus de 70 km/h sur l'autoroute

La vitesse est limitée à 70 km/h et la circulation est réduite à une seule voie dans chaque sens. La durée de ces mesures qui dépendent des rafales violentes reste indéterminée pour l'instant.