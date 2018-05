Wimereux : un pan important d'une falaise s'effondre

Un signe de plus de l'érosion du trait de côte. A, ce dimanche, un pan important de la falaise de la Rochette (près d'Ambleteuse) s'est effondré. Des blocs de roche et du sable se sont décrochés.Un éboulement assez impressionnant mais pas forcément rare. Le phénomène d'érosion est en marche depuis de longues années. « Après l’hiver, quand il a beaucoup plu, ça fait un peu un effet de tapis roulant entre les couches de glaise et de sable », a réagi Francis Ruelle, le maire de Wimereux.Un ancien chemin qui longe la falaise a tout de même été coupé net. Il reste néanmoins accessible. Cet éboulement n'a fait aucun blessé. pas de témoin non plus apparemment.Il y a quelques années, à Wimereux, des maison strop proches de la falaise avaient dû être détruites.