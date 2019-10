Wimille : la mairie annonce un spectacle de fauves “grandiose”, les défenseurs des animaux s'indignent

"On ne le refera plus"

"La fête des animaux s’annonce grandiose !". C'est en tout ce qu'on peut lire sur le site de la ville de Wimille. La mairie organise une "fête des animaux". Avec en clou du spectacle, de 15h à 17h ce dimanche : un spectacle de fauves avec un lion blanc, 2 tigres blancs et 2 tigres classiques.Et c'est là que débute la polémique. Pour les défenseurs des animaux, ce genre de manifestation n'a plus lieu d'être en 2019. Rien ne l'interdit mais, selon eux, ce n'est plus dans "l'air du temps".« Exploiter des fauves pour remettre cette fête à l’honneur va totalement à contre-courant des tendances actuelles », explique à 20 minutes Christophe Blanckaert, un vétérinaire de Boulogne-sur-mer à l’origine d'une pétition contre cette manifestation . « Il n’y a aucun bien-être possible pour un fauve en cage, même s’il a toujours vécu de cette manière » La pétition en ligne réclame l'annulation de la manifestation : "Nous demandons d’annuler purement et simplement la présentation des animaux sauvages (fauves en particulier) qui doivent être exhibés comme des animaux de foire d’un autre temps. Que le retour de cette fête des animaux soit l’occasion de sensibiliser les jeunes et les moins jeunes au nécessaire respect de l’animal !" La pétition a été signée par 1500 personnes (ce samedi)."On comprend très bien la cause des animaux sauvages, se défend sur Delta FM, Jacques Guyot , adjoint délégué aux animations à la ville de Wimille :. D'ailleurs, la ville de Wimille aime les animaux, c'est pour ça qu'on fait la fête des animaux. Le monsieur qui s'appele Gruss, pour ne pas le citer, il vient avec des lions. Je ne pense pas que ce soit des bêtes qui sont martyrisées."De plus en plus de villes refusent les cirques avec des animaux. Ce qui oblige, selon les associations de défense des animaux, à proposer des prestations privées ou à des mairies, hors du cadre d'un cirque. A Wimille, le spectacle va coûter 3500 euros à la ville.La polémique n'aura en tout cas pas d'effet concret cette année. Le show aurabien lieu. Mais visiblement, la mairie de Wimille a d'ores et déjà tiré les leçons pour les années suivantes. "On voulait quelque chose de grandiose, on ne le refera plus. Mais nous nous sommes engagés donc le spectacle de dimanche est maintenu", explique l'adjoint au maire.