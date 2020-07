CARTE - Boulonnais : de moins en moins de moules et de plus en plus petites

Sur 13 gisements de moules du Boulonnais, seuls 4 sont encore ouverts. Les pêcheurs à pied devront donc se contenter de ces zones et ne ramasser que les moules respectant les critères de taille minimum, et elles sont de plus en plus difficiles à trouver.

Depuis plusieurs années, sans que l'on en connaisse la cause exacte, les moules de notre littoral se font plus rares et plus petites. En conséquences, les services de l'Etat, pour cet été, ont interdit la pêche aux moules sur plusieurs plages : Sangatte, Wissant, Audinghen, Ambleteuse, Audresselles.A Wimereux, le seul gisement encore ouvert est celui de la Pointe aux Oies, les autres sont fermés. Il ne reste donc plus que Le Portel (2 gisements) et Equihen où les pêcheurs peuvent encore cueillir les moules à condition qu'elles répondent aux critères de taille minimum.En dehors de ces 4 zones, la pêche à pied des moules à titre professionel ou de loisir, est formellement interdite.Pourquoi y'a t-il moins de moules, pourquoi sont-elles trop petites ? D'après l'Ifremer, il ne s'agit pas d'une bactérie mais bien d'un manque de ressources, sans que l'on puisse nous en dire plus. Contacté la DDTM, direction départementale des territoires et de la mer n'a pour l'instant, pas donné suite à nos sollicitations.