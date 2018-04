Bouquehault : armé, il vole la voiture de son médecin, se déshabille et menace les gendarmes

L'histoire ne dit pas quelle partie était dénudée

Un habitant de Bouquehault âgé de 40 ans a dû être hospitalisé sous contrainte après un périple qui l'a mené, presque nu, jusqu'à un carrefour de Guînes, dans le Calaisis.Tout commence vers 12 heures, lundi, lorsqu'un médecin lui rend visite et. L'individu en profite alors pour quitter son domicile et sOn le retrouve près de six kilomètres plus loin, au milieu d'un carrefour routier de Guînes où. Le rapport des militaires le décrira plus tard comme n'étant qu'à moitié nu. "L'histoire ne dit pas quelle partie était dénudée" glisse-t-on à la gendarmerie.Quand les gendarmes l'ont encerclé, l'homme s'est mis à les menacer et a été jusqu'à tenter de s'emparer d'une arme de l'un d'entre eux. Il a finalement été interpellé et hospitalisé sous contrainte. Il n'était pas sous l'emprise de drogues.