Bours : le KesWest, célèbre boîte de nuit du Pas-de-Calais, va définitivement fermer

Clip promotionnel du KesWest (2014)

Le KesWest fermera définitivement ses portes le 14 décembre prochain. C'est l'annonce faîte ce dimanche par son patron, Jérémy Leroy, dans les colonnes de La Voix du Nord "J’ai pris cette décision, mûrement réfléchie, en septembre", déclare-t-il. "Les gens sortent encore, mais plus de la même manière, ils marchent plus à l’événement, leur façon de consommer les loisirs a changé. Ce qui est vraiment fini pour notre branche c’est les multisalles. Les gens ne veulent plus de ça, ça a très bien marché, mais c’est fini."Considéré comme le plus grand complexe de nuit au nord de Paris (8 salles, 1400m), le KesWest a ouvert ses portes en 1986 dans un ancien dépôt de betteraves de Bours, près de Saint-Pol-sur-Ternoise, à l'initative de Jean-Philippe et Elisabeth Leroy, les parents de l'actuel patron. L'établissement a accueilli pendant 33 ans plusieurs générations de fêtards mais aussi des stars comme Martin Solveig, Keen V, Maître Gims, M.Pokora, Black M ou Soprano.Selon Jérémy Leroy, la fréquentation a fortement diminué ces dernières années, passant de 2000 à 3000 personnes en moyenne par soirée organisée, à 700-800 aujourd'hui.La dernière soirée du KesWest aura donc lieu le samedi 14 décembre "avec toutes les salles ouvertes (...) de 21h à l'aube". "Je serai moi même aux platines du Paradisio toute la nuit pour fêter dignement ce moment !", a indiqué le patron sur la page Facebook de l'établissement. "Jusque là le KesWest sera ouvert normalement".