Brexit : “Tous les acteurs économiques de la région se sont préparés”, rassure la CCI des Hauts-de-France

"Désormais Boris Johnson a les coudées franches pour faire passer son accord de Brexit à la chambre des communes d’ici au 31 janvier prochain. Une période de négociation va s’ouvrir avec l’Union Européenne en 2020 sur les accords commerciaux", résume la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) des Hauts-de-France dans un communiqué."Tous les acteurs économiques de la région se sont préparés au Brexit", assure-t-elle, mettant en avant le travail effectué avec les Douanes et es gestionnaires d’infrastructures portuaires sur la mise en place de la "frontière intelligente" avec le Royaume-Uni. "Cette solution technologique innovante garantit la fluidité de circulation de marchandises", promet la CCI.De même, "Norlink et ses membres (gestionnaires d’infrastructures portuaires et entreprises du transport multimodal de la région) ont investi massivement en matière d’infrastructures, d’équipements (parkings, nouveaux sites de contrôles douaniers) pour s’assurer de la fluidité des trafics portuaires sur leurs installations", indique-t-elle."Dès maintenant mettons les bouchées doubles pour tirer parti du Brexit et développer l’attractivité des Hauts-de-France : nous avons des atouts majeurs (logistique, zones d’activités, tertiaire, un tissu d’entreprises performant… )", déclare Philippe Hourdain, le président de la CCI des Hauts-de-France. "J’ai confiance en la capacité d’adaptation des entreprises, bougeons, restons agiles et ouverts aux opportunités britanniques. Travaillons ensemble avec tous les acteurs pour transformer l’essai du Brexit !".En attendant la mise en oeuvre du Brexit, les CCI de la région proposent d’accompagner les entreprises notamment dans le cadre du club d’affaires franco-britannique Channel Hub (veille, réunions d’informations, formations, missions entreprises au Royaume-Uni).