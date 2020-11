Bruay-la-Buissière : disparition inquiétante d’une femme d’une soixantaine d’années, un appel à témoins lancé

[#AppelATémoins]

Le 12 novembre 2020 à 18h30, Nicole quitte son domicile de Bruay la Buissière pour aller faire des courses. Elle n'est pas rentré chez elle.

Si vous avez des infos, contactez les #policiers de #BruaylaBuissière au 0321645332 ou 0321645337 (HB) 0321645320 (HO) pic.twitter.com/ERcuNHEH8m — Police Nationale 62 (@PoliceNat62) November 16, 2020

La police nationale du Pas-de-Calais lance un appel à témoins après la disparition jugée inquiétante de Nicole, une femme de 57 ans. Jeudi 12 novembre, aux alentours de 18h30, la sexagénaire quitte son domicile situé avenue Augustin Flament à Bruay-la-Buissière pour se rendre dans une boulangerie située rue Jules Guesde. Elle n’est jamais rentrée et ne disposait d’aucun moyen de communication.Au moment de sa disparition, elle portait un legging bleu ciel, un manteau noire, des bottes noires et une paire de lunettes. Les services de police indiquent que Nicole mesure 1 mètres 47 et est de corpulence forte.Toute personne susceptible de fournir des renseignements au sujet de cette affaire est priée de prendre contact avec les enquêteurs de la Sûreté Urbaine du Commissariat de Bruay-la-Buissière au 03.21.64.53.32 ou 03.21.64.53.37 (heures ouvrables : lundi au vendredi de 8h à 12 heures et 14h à 18 heures) ou au 03.21.64.53.20 en dehors des heures ouvrables.