Bruay-la-Buissière : elles volent chez Babou, sont identifiées sur Facebook, reviennent et sont prises en flagrant délit

Le post Facebook, supprimé depuis. / © Facebook

Manœuvre risquée

Elles auront tenté leur chance une fois de trop... Deux femmes ont été prises en flagrant délit de vol à l'étalage, ce mardi au magasin Babou de Bruay-la-Buissière (Pas-de-Calais). Petite particularité :à partir des images de vidéosurveillance."Celle-ci est de dos mais sache que" prévenait l'enseigne bruaysienne dans un post Facebook qui a depuis été supprimé.Mais en concluant son message par "je vous dis à très bientôt": les deux voleuses présumées sont retournées le lendemain même sur les lieux. "De retour ce jour en plus !" s'indignait la gérante dans un commentaire en-dessous de la publication dans l'après-midi, avant d'ajouter que toutes deux avaient été "".Nous avons joint la gérante du magasin au moment où cette dernière, en compagnie d'agents de police, s'apprêtait à porter plainte au commssariat. On ignore si les deux voleuses présumées ont été interpellées. Quelques minutes plus tard en tout cas,de la page Facebook du magasin.Car la manœuvre comporte des risques, et ce n'est pas la première fois qu'un commerce est sous le feu des projecteurs, loin de là. En novembre, nous avions joint à ce sujet Blandine Poidevin, avocate spécialisée dans la question, sur le risque de poursuites.etimait-elle alors. "La victime n'a pas de pouvoir de police. Ce n'est pas à la victime de mener l'enquête. La victime peut envoyer les éléments à la police qui va s'en servir pour mener un certain nombre d'enquêtes."