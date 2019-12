C'est à 6 h 58 de ce dimanche 15 décembre que l'alarme a été donnée aux sapeurs-pompiers de Bruay-la-Buissière pour un incendie déclaré dans le bâtiment situé en face du 438, rue Florent-Evrard. Sur place, ils se rendent rapidement compte qu'un homme manque à l'appel et interviennent. Ils le retrouvent décédé dans son logement. L'homme, d'environ 25 ans, serait arrivé récemment dans cette habitation comprenant trois logements selon une information de la Voix du Nord Six autres personnes ont été légèrement incommodées par les fumées. Selon le CODIS 62, le feu est totalement maîtrisé. Il a nécessité l'intervention des casernes de Bruay, Lillers, Béthune, Auchel, Haisnes, et Vermelles.