Bruay-la-Buissière perd sa dernière clinique, placée en liquidation judiciaire

Bruay-la-Buissière : la clinique placée en liquidation judiciaire

Reportage de Laurent Navez et Jean-Marc Vasco

L'espoir laisse place à l'incertitude pour les 70 employés

Des patients redirigés vers d'autres villes

"Même si ce n’était pas les fêtes de fin d’année, je pense que ça serait tout aussi compliqué à supporter, témoigne Stéphanie Bonvarlet, infirmière depuis 26 ans à la clinique médico-chirurgicale de Bruay-la-Bussière, c’est la fin d’une histoire, on y a cru jusqu’au bout et c’est dur."Placée en redressement judiciaire il y a trois mois, le couperet est tombé en milieu de semaine. Le tribunal a décidé de la fermeture de la clinique. Deux offres de reprise étaient en discussion.Comme nombre de salariés, Julien Duchêne, secrétaire du comité social économique de la clinique, portait toujours l'espoir qu'une offre de reprise aboutisse. Mais l'une a été retirée au dernier moment et l'autre n'a pas abouti. "Il y a eu plusieurs rebondissements, on ne s’attendait pas à ce que la deuxième offre soit retirée. On a malheureusement dû dire au revoir à plusieurs personnels puisque le bloc a fermé jeudi."La clinique compte 70 salariés. "On espère trouver une place rapidement", déclare Elisabeth Canivet. Arrivée il y a huit mois à la clinique, elle a eu le temps de "s’attacher". "Il y a une super cohésion ici, ce qu'on ne trouvera peut-être pas ailleurs. Et c'est ce qui fait peur", souffle-t-elle.En 2019, 17 000 patients ont été pris en charge par les urgences de la clinique médico-chirugicale de la ville. L'émotion est aussi vive pour les habitants. "Où est-ce qu’on va aller ?, demande un patient, c’est bien dommage qu’on ferme des cliniques comme ça (…) parce que c’est une clinique de proximité, c’est scandaleux même."Bruay-la-Buissière et ses 23 000 habitants devront donc se tourner vers d'autres services médicaux aux alentours à Divion, à Beuvry ou à Béthune. "Ce qui veut dire que là-bas, les temps vont aussi s’allonger", note Julien Duchêne."On est dans une désertification médicale dans le bassin minier et en particulier dans la région de Bruay et Auchel, ça va faire quelque chose d’important en termes d’impact. Cette clinique suppléait au manque de médecins généralistes sur notre territoire", souligne Olivier Switaj, maire PS de la commune.