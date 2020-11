Bruay-la-Buissière : la police relance un appel à témoins pour retrouver une quinquagénaire

[#AppelATémoins]

Le 12 novembre 2020 à 18h30, Nicole quitte son domicile de Bruay la Buissière pour aller faire des courses. Elle n'est pas rentré chez elle.

Si vous avez des infos, contactez les #policiers de #BruaylaBuissière au 0321645332 ou 0321645337 (HB) 0321645320 (HO) pic.twitter.com/ERcuNHEH8m — Police Nationale 62 (@PoliceNat62) November 16, 2020

La police du Pas-de-Calais a relancé un appel à témoins, ce jeudi 26 novembre, afin de pouvoir retrouver une quinquagénaire de Bruay-la-Buissière (Pas-de-Calais). Nicole, 57 ans, n'a pas donné signe de vie depuis qu'elle a quitté son domicile, avenue Augustin Flament, le 12 novembre vers 18H30. Un premier appel à témoins avait été lancé le 16 novembre Au moment de sa disparition, elle ne disposait d'aucun moyen de communication, mais avait en sa possession une carte bancaire, dont elle s'est uniquement servie le jour de sa disparition, dans une boulangerie de Bruay-la-Buissière. L'enquête a permis jusque-là permis de démontrer que la quinquagénaire a pris un "Bulle2" à l'arrêt de bus "1mai", derrière la gare. Partie en direction d'Haillicourt, est vraisemblablement descendue à un arrêt de la rue Léon Blum. Selon les enquêteurs, elle aurait également frappé aux portes de plusieurs habitations, vers 2H du matin le 13 novembre, dans la rue des Tulipes à Haillicourt, où elle connaissait des personnes.Nicole mesure 1m47 et est de corpulence forte. Elle a les yeux gris/vert et les cheveux couleur acajou, coupés courts. Elle porte des lunettes à monture foncée, et était vêtue d'un pantalon legging bleu, d'un manteau long type "parka" noir ou bleu foncé et de chaussures de type "boots" noires.Quiconque disposant d'informations susceptibles d'aider les enquêteurs peut joindre la Sûreté urbaine du commissariat de Bruay-la-Buissière :pendant les heures ouvrables, eten-dehors des heures ouvrables.