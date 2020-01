Divion : une femme retrouvée morte dans sa maison en feu

Une femme âgée de soixante ans a été découverte morte dans sa maison en proie aux flammes, ce lundi matin à Divion, a-t-on appris des pompiers du Pas-de-Calais. L'habitation, située au n°6 de la rue Ovide, était complètement embrasée à l'arrivée des secours.



25 soldats du feu des casernes de Bruay, Auchel, Béthune et Lillers ont été mobilisés pour venir à bout du sinistre, dont l'origine est pour l'instant inconnue.



C'est un voisin de la victime, dont la maison mitoyenne a été touchée, qui a donné l'alerte peu avant 10 heures.

Enquête de police

Les pompiers procédaient toujours aux opérations de déblaiement sur les lieux ce lundi après-midi.



Des enquêteurs spécialistes en incendies y sont attendus dans les prochaines heures, sur demande de la brigade de sûreté urbaine du commissariat de Bruay-la-Buissière, chargée de l'enquête.



Le mari de la victime, absent au moment de l'intervention des secours, est revenu sur les lieux plusieurs heures après, alors qu'il était injoignable par les services de police. Sous traitement, il a dû être hospitalisé avant de pouvoir être entendu par les enquêteurs.



Un examen de corps de la sexagénaire devait être pratiqué ce lundi, avant une possible autopsie, afin de déterminer avec précision les causes de son décès.