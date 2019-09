Divion : des pompiers et des policiers agressés par des gens du voyage

Ces dernières 36 heures ont été un peu agitées sur l'aire d'accueil de gens du voyage de Divion (Pas-de-Calais), où se trouvent actuellement une cinquantaine de caravanes.



Dans la soirée de mercredi, une rixe y a fait un blessé qui a appelé les pompiers. Arrivés sur place, ces derniers ont été la cible d'insultes et de jets de projectiles, a-t-on appris de source policière. Un belligérant a même brisé le rétroviseur de l'ambulance et tapé à coups de poing dans la carrosserie.

Trois interpellations

Appelés en renfort, les policiers dépêchés sur place ont subi le même traitement, y compris de la part du blessé qui avait appelé les secours. Ce dernier, âgé de 19 ans, a d'ailleurs été emmené au commissariat et placé en garde à vue pour outrages et violences sur personne dépositaire de l'autorité publique.



Jeudi, la police de Bruay-la-Buissière a organisé une descente dans le campement, et a pu identifier deux personnes qui avaient tenté d'empêcher l'interpellation la veille en agressant les fonctionnaires. Agés de 17 et 19 ans, ils ont été interpellés. Les trois jeunes hommes doivent être jugés en comparution immédiate ce vendredi après-midi à Béthune.