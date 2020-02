Haillicourt : une femme soupçonnée d'avoir vécu plusieurs mois auprès de son cousin décédé

"Recel de cadavre"

Une femme a été placée en garde à vue vendredi et déférée devant le parquet de Béthune, soupçonnée d'avoir vécu plusieurs mois auprès du cadavre de son cousin dans la maison où ce dernier était décédé, à Haillicourt, près de Bruay-la-Buissière (Pas-de-Calais), selon une information de La Voix du Nord confirmée auprès d'une source proche de l'enquête.La victime était âgée d'une cinquantaine d'années. C'est son fils, sans nouvelles de lui, qui a alerté la police après avoir découvert son corps "dans un état de décomposition avancée", le 21 février.Une autopsie doit être réalisée ce mercredi pour connaître les causes de son décès, mais l'enquête a pris un tournant lorsqu'une femme, a priori la cousine du défunt, a été interpellée.Elle est soupçonnée d'avoir vécu un certain temps aux côtés du corps pour profiter de son argent et de son logement sans prévenir les secours ou les forces de l'ordre. Une information judiciaire pour "recel de cadavre" a été ouverte au parquet de Béthune, qui n'a pas souhaité faire de commentaire.