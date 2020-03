RESULTATS - Municipales à Bruay-la-Buissière : la liste RN de Ludovic Pajot en tête du premier tour

Ludovic Pajot, député du Pas-de-Calais et tête de liste du Rassemblement National à Bruay-la-Buissière, a rassemblé 38,57% des suffrages au premier tour des élections municipales ce dimanche. Il devance la liste "Avec force et respect pour Bruay-la-Buissière" de l'ancien socialiste Bernard Cailliau (34,49%), maire sortant de la commune associée de Labuissière, et celle du maire socialiste sortant, Olivier Switaj, "Bruay-la-Buissière, j'en suis fièr(e)!" (22,11%)."J’espère que les habitants de Bruay-la-Buissière vont se mobiliser pour créer l’alternance", a réagi Ludovic Pajot, ce dimanche soir, sur France 3 Nord Pas-de-Calais. "J’appelle les abstentionnistes à se mobiliser car ce sont eux qui feront l’élection au 2tour".Le candidat du Rassemblement National ne partira pas favori du second tour car Olivier Switaj, le maire sortant, a annoncé dès ce dimanche soir son retrait au profit de Bernard Cailliau, avec lequel les rapports n'étaient pas pourtant au beau fixe. "Je suis un homme de parole, je me retire de la course", a déclaré l'ancien édile à La Voix du Nord . "J’appelle à faire un barrage républicain pour que la ville ne tombe pas aux mains du RN".Bruay-la-Buissière compte un peu plus de 20 000 habitants. 40,86% des électeurs inscrits ont voté ce dimanche.Sur France Info, retrouvez le détail des résultats du 1er tour des Municipales à Bruay-la-Buissière