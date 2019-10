VIDÉO. Haillicourt : les vendanges pour la cuvée 2019 du Charbonnay ont eu lieu sur le “terril viticole”

Haillicourt : les vendanges pour la cuvée 2019 du Charbonnay ont eu lieu sur le "terril viticole"



Que vaut ce Charbonnay ?

© BERTRAND THERY - FRANCE 3

Les vendanges ont eu lieu, ce samedi 12 octobre, sur le terril d'Haillicourt, près de Bruay-la-Buissière. Une cinquantaine de passionnés ont cueilli le raisin des quelques 3000 pieds de vignes plantés entre 110 et 160 mètres de haut, sur une pente à 80%.Trois heures de récoltes environ, pour 900 à 1000 bouteilles de "Charbonnay", pour lesquelles il faudra patienter encore un peu...Le vin est cultivé depuis 2011 sur le terril d'Haillicourt, le seul qui compte des vignes. "Comme le soleil n'est pas très chaud, on a aussi des parfums typiques du cépage", nous avait précisé il y a deux ans Patrick Marlière, météorologiste. "De là à dire que ça sent le terril ou le charbon, non je ne vais pas jusque là. Mais on a cette spécificité qui vient de ce climat."A la dégustation, ce vin ch'ti serait "subtil et complexe à la fois" ou encore "superbement équilibré, sans exubérance", selon des spécialistes à qui nous avions fait goûter le breuvage en 2017 La cuvée 2019 devrait être mûre d'ici fin 2020, selon ses producteurs. Comptez environ 45 euros pour une bouteille de Charbonnay.