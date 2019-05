VIDEO. La Cité des électriciens de Bruay-la-Buissière inaugurée après cinq ans de rénovation

Inauguration de la Cité des électriciens, ancien coron enfin rénové

Inscription au patrimoine mondial de l'Unesco en 2012

Les rues de la Cité désormais rénovées sont prêtes à accueillir les visiteurs / © Sébastien Gurak / France 3 Nord-Pas-de-Calais

Elle attendait ce moment depuis cinq ans. Jocelyne Perry, habitante de la Cité des électriciens pendant son enfance, a pu revoir la cité minière de Bruay-la-Buissière. L’ancien coron a ouvert ses portes aux visiteurs ce samedi, après cinq ans de travaux « Ca me fait plaisir parce que j’ai vu cette cité se dégrader, et j’avais un peu mal au cœur car je pensais qu’elle allait être abattue. Je suis très contente et fière de la voir redevenir comme ça », confie Jocelyne Perry. Née dans la cité, sa mère avait été la dernière résidente avant les travaux de rénovation.Le chantier a coûté plus de 15 millions d’euros. Une somme nécessaire pour offrir une deuxième vie à l’ancien coron. Construite entre 1856 et 1861, à Bruay, la Cité des électriciens tire son nom de ses rues Ampère ou Volta. Elle logeait des familles de mineurs de la fosse voisine, avant d’être laissée à l’abandon à la fin de l’exploitation de la houille.La réhabilitation de la Cité a été accélérée après le tournage de la comédie Bienvenue chez les Ch’tis en 2007. L’inscription de l’ancienne cité minière au patrimoine mondial de l’Unesco en 2012 a aussi donné une impulsion aux travaux de rénovation.La Cité des électriciens est désormais un lieu culturel ouvert aux touristes. « On peut aller un peu plus loin dans la découverte avec le centre d’interprétation pour comprendre ce territoire. On peut aussi s’installer quelques jours dans la cité et profiter des activités », explique Isabelle Mauchin, directrice de la Cité des électriciens.Les premiers visiteurs ont découvert la cité rénovée. « Mon père était mineur et il aurait été content de voir ça. Il aurait dit ‘au moins, les gens se souviendront du travail que l’on a fait’ », confie l’une d’entre elles. Pour ce week-end d’inauguration, de nombreuses activités sont proposées comme du Mapping, des visites guidées ou un théâtre d’improvisation.