Migrants : une association de Calais appelle aux dons en "détournant" Amazon

Bâches, tentes, duvets... Face aux "besoins matériels urgents" des migrants à Calais, une association appelle lundi aux dons en "détournant" la plateforme Amazon, postant les témoignages d'anciens habitants de la "jungle" en "commentaire" sur plusieurs dizaines de produits "essentiels".

"Bloqués à la frontière" entre la France et le Royaume-Uni, des centaines de migrants vivent dans des campements insalubres à Calais, leurs éprouvantes conditions de vie "n'ayant fait qu'empirer avec la crise sanitaire, alors que les dons en nature pour les aider sont insuffisants cet hiver", indique l'Auberge des migrants dans une vidéo diffusée lundi pour lancer cette campagne.

"Pour démontrer qu'une simple brosse à dents, un sac de couchage et des dizaines d'autres objets anodins pouvaient changer des vies sur place, (...) une dizaine d'anciens exilés de la Jungle de Calais - qui a rassemblé jusqu'à 10.000 personnes en 2016 - ont accepté de raconter leurs histoires directement dans les commentaires des produits qui leur étaient essentiels", explique l'association dans un communiqué.

L'association espère ainsi "alerter les acheteurs", "attirer leur attention" sur les besoins prioritaires des migrants, et les "inciter" à y répondre en achetant ces produits sur le site d'Amazon, qui "recense des records de fréquentation cet hiver". Plusieurs dizaines de commentaires ont été postés depuis début janvier, essentiellement ce week-end, selon une porte-parole. Sous la photo d'une brosse à dents, Riaz A. poste par exemple le commentaire suivant: "je l'accrochais à un arbre au camp de Calais pour ne pas la perdre. Elle est vert fluo, utile pour la retrouver quand elle tombe dans les feuilles mortes ou la boue".

Atif commente lui une tente "normalement faite pour une personne. Mais on a dû dormir jusqu'à trois personnes dedans plusieurs soirs, et c'était mieux que rien", raconte-t-il. En cliquant sur le profil d'un auteur, l'acheteur peut découvrir un résumé de son histoire. Comme celle de Fawad J., infirmier dont le diplôme n'est pas reconnu en France, mais qui "soignait des gens dans la Jungle et distribuait des bouillottes à ceux qui avaient de quoi chauffer de l'eau". Les biographies renvoient vers une "wishlist", page dressant la liste des produits

"cruciaux" pour l'association.