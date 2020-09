11 migrants secourus au large de Calais, après l'alerte donnée par un ferry

[#Opération] Sauvetage de 11 migrants dans le détroit du Pas-de-Calais par le patrouilleur des affaires maritimes Thémis sous la coordination du #CROSS Gris-Nez

▶️ https://t.co/OO3sieRUj6 pic.twitter.com/TQIr4I4yzF — Préfecture maritime Manche et mer du Nord (@premarmanche) September 9, 2020

L'opération de sauvetage a été déclenchée ce mercredi matin lorsqu'un ferry effectuant la liaison entre Calais et Douvres a repéré une embarcation "de type zodiac" en difficulté dans le détroit et alertés le CROSS Gris-Nez, a indiqué la préfecture maritime.Le CROSS a dépêché le patrouilleur des affaires maritimes Thémis pour lui porter assistance. A bord du canot pneumatique, onze migrants. Tous ont pu être récupérés sains et saufs. Certains souffraien d'hypothermie.Ils ont été débarqués au port de Calais, peu après 10h, et ont été pris en charge par les pompiers et la police aux frontières (PAF62).Les traversées et tentatives de traversées de la Manche se multiplient actuellement. Lundi, 83 migrants avaient déjà été secourus en mer, au large de Calais et Dunkerque.