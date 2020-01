Un homme migrant à la mer a été secouru à 500 mètres au large du port de Calais

Des traversées par la mer qui se sont intensifiées en 2019

À une heure du matin ce mercredi 1er janvier, un témoin a alerté les pompiers du Pas-de-Calais de la présence d'un homme en détresse dans la mer à 500 mètres de la sortie du port de Calais. Ceux-ci ont signalé la présence de cet exilé au centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez qui a diffusé un message aux navires environnants pour lui porter assistance s'il dérivait du large.Finalement, cela n'aura pas été nécessaire. L'homme est finalement récupéré une demie-heure plus tard en état d'hypothermie avérée. Il est pris en charge sain et sauf par les pompiers pour un bilan de santé et par la police aux frontières.En 2019, il y a eu quatre fois plus de tentatives d'exilés de traverser la Manche par la mer par rapport à 2018.Le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord rappelle qu'il existe un numéro : le 196 qu'il faut composer si vous êtes victime ou témoin d'un événement de la mer.