75 suppressions d'emplois pour sauver Noyon Dentelle à Calais ?

Redressement judiciaire pour Noyon Dentelle à calais



À Calais, une nouvelle épreuve attend donc les salariés de l'entreprise centenaire, Noyon Dentelle. L'entreprise a été placée en redressement judiaire, par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, au début de l'année. La direction annonce envisager, à nouveau, de supprimer des emplois : 75 postes.Un plan social qui n’épargnera aucun secteur, même si le Leavers sera le plus touché. Henri-Philippe Durlet, Président, estime cette réduction d'effectif "urgente et indispensable". Il se fonde "sur la nécessité d'une réorganisation pour faire face à la baisse des ventes".La, de l'ordre de 30%. Aujourd'hui, l'entreprise emploie 168 personnes. Il a donc, annoncé envisager ces, lors de la réunion de Délégation Unique du personnel, DUP. Une premiére étape d'information et de discussion obligatoire, dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi.Un nouveau coup dur pour, déjà placé en liquidation judiciaire, en novembre 2016. Une procédure qui avait débouché sur la suppression de 55 emplois.Quelques mois plus tard , la société était reprise par 3 de ses clients, aboutissant à la création d'une nouvelle entité : Noyon Dentelle Depuis 15 ans, le dentellier enchaîne les redressements judiciaires sans jamais parvenir à un véritable équilibre.directes ou indirectes, qui n'arrive pas à sauver la dentelle de Calais.Prochaine échéance, le 5 février avec les représentants du personnel pour la suite du DUP, pour préciser ces 75 licenciements. Restera au tribunal de commerce d'examiner si ces mesures permettront de sauver Noyon Dentelle.