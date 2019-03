A16 : le trafic à nouveau très perturbé à cause de la grève des douaniers

⚠ Le préfet, prolonge, jusqu’au mercredi 13 mars à 22 heures, les mesures de gestion du trafic des #poidslourds à destination de l’#Angleterre perturbé par le mouvement social #douanier dans le #Nord et le #PasdeCalais. Plus d'infos : https://t.co/NZdguPSUqW pic.twitter.com/xImkPFMkzm — Préfet de la région Hauts-de-France et du Nord (@prefet59) 12 mars 2019

sur l’A16, au niveau de Ghyvelde (sens Belgique > Calais), stockage sur une voie de circulation

sur l’A16 : au niveau de Saint-Folquin, de St-Georges-sur-l’Aa à Nouvelle-Eglise

sur l’A26 : au niveau de Setques (sens Reims > Calais)

La circulation est de nouveau difficile sur l'A16 (entre la Belgique et Boulogne-sur-mer) ce mercredi matin.continue àet provoque de très importants ralentissements (2h de parcours en plus entre Dunkerque et Calais).Tous les échangeurs (de 43 à 51) sont fermés.Les zones de stockage ont été réactivées la nuit dernière pour les camions :En grève depuis dix jours, les douaniers de Calais ont été reçus auet des finances ce mardi 12 mars. Pour répondre à leurs inquiétudes face au, le gouvernement a mis sur la table une enveloppe de 14 millions d'euros à l'issue d'une négociation avec les syndicats de douaniers, améliorant leur rémunération. Ces annonces avaient été accueillies plutôt favorablement par les syndicats.