L'agglomération de Calais approuve la gratuité des bus à partir de 2020

10 grandes communes concernées

Mmeavait annoncé la semaine dernière avoir "initié une réflexion relative à la mise en oeuvre de la gratuité des transports urbains sur le périmètre de l'agglomération en janvier 2020 ", année des élections municipales.Dans un communiqué, elle affirmait que cette annonce, dont la "réflexion a été engagée il y a quelques temps", a été faite en réponse "à la mobilisation citoyenne qui s'exprime depuis quelques jours", alors que le mouvement des "" a mobilisé des centaines de personnes dans la région.Lundi, la mesure a été"à l'unanimité par la conférence des maires de l'agglomération" en question, a indiqué son cabinet.Au total,regroupant plus de 100.000 habitants seront concernées. "Il s'agit de permettre un meilleur déplacement, une meilleure mobilité entre les communes", a expliqué sur France Bleu Nord Mme Bouchart, également présidente deterres et mers. "Cette gratuité est financée par l'excédent que nous avons (...) et en faisant des économies sur les investissement qui étaient prévus", a-t-elle précisé.En septembre, l'agglomération dea déjà mis en place lesur l'ensemble du réseau de la communauté urbaine.