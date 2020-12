À l'approche du Brexit, l'amertume des Britanniques du Calaisis : "Nous sommes tellement tristes de quitter l'Europe"

À l'approche de l'heure fatidique, l'amertume domine pour ces Britanniques vivant en France qui n'ont pas souhaité le Brexit. Mike et Chris Pollard, habitants de Bouquehault dans le Calaisis, font parties de ceux-là.

"Nous sommes tellement tristes de quitter l'Europe, souffle Chris Pollard, retraitée anglaise. Pour moi c'est quelque chose qui ne devait jamais arriver. Nous sommes des voisins proches, nous avons besoin de nos amis les plus proches." Du même avis, Mike Pollard, Franco-anglais, lui aussi retraité, regrette le choix de ses compatriotes : "Je pense et j'espère que dans la réalité les gens vont commencer à le regretter... Quand ils vont voir les effets réels d'avoir quitté l'Union européenne."

Plus de bureaucratie

Pour ces deux retraités, les voyages en Angleterre seront moins fréquents après le Brexit... Et alors qu'ils étaient habitués à traverser la Manche en compagnie de leur chien, la nouvelle législation va compliquer les choses. "Maintenant, il faut que nous commencions à faire nos papiers quatre mois en avance pour faire tous les vaccins nécessaires, explique Chris. Tout devient beaucoup plus compliqué..."

Le Brexit signera aussi le retour d'une bureaucratie plus étendue. Exemple en la matière, Chris doit renouveler son titre de séjour en France avant la date fatidique du 31 décembre 2020.

Le temps presse aussi pour Kristina Howells, une musicienne anglaise vivant en France, sommée par sa banque de clôturer au plus vite son compte bancaire en Angleterre. "Ca fait plus de trente ans que je suis client avec cette banque, mais aujourd'hui il faut tourner la page", se résout-elle. Kristina craint également de ne plus pouvoir voyager dans l'Union européenne aussi facilement : "Étre résident en France, est-ce que ça va me donner les mêmes droits qu'auparavant ? Je ne sais pas..."

Une vie post-Brexit pleine d'interrogations et un regret pour Kristina, se sentir étrangère dans l'Union européenne.