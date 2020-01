Après le Brexit, Boris Johnson assure que le Royaume-Uni sera plus ouvert aux migrants du continent africain

Devant un parterre de chefs d'Etat, parmi lesquels le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et le dirigeant kenyan Uhuru Kenyatta, le chef du gouvernement britannique a affiché sa volonté de faire du Royaume-Uni un "investisseur de choix" en Afrique.Il a souligné que la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne à la fin du mois marquerait la fin du traitement de faveur des migrants européens. "Notre système (migratoire) devient plus juste et équitable entre nos amis et partenaires du monde entier et traite les gens de la même manière, d'où qu'ils viennent", a-t-il déclaré."En faisant passer les gens avant leur passeport, nous serons en mesure d'attirer les meilleurs talents", a-t-il ajouté.