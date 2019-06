Les Attaques : un cycliste décédé après avoir été percuté par une voiture

Un accident entre une voiture et un cycliste, qui s'est produit peu avant 8 heures ce mardi sur un chemin étroit longeant la voie ferrée aux Attaques (Pas-de-Calais), a fait un mort.



Il s'agit du cycliste, qui a dans un premier temps été transporté dans un état critique au centre hospitalier de Calais, où son décès a été déclaré vers 10 heures. Âgé de 65 ans, il habitait la commune.

Traîné sur plusieurs mètres

Selon les premiers éléments de l'enquête de gendarmerie, la victime aurait été percutée par l'arrière puis traînée sur plusieurs mètres sous la voiture impliquée, qui a fini sa course dans le bas-côté.



Le conducteur du véhicule, âgé de 27 ans, a été soumis aux dépistages de stupéfiants et d'alcoolémie, qui se sont révélés négatifs. Selon ses prmeière déclarations, il aurait été gêné par l'arrivée en sens inverse d'un autobus, et n'aurait pas vu le cycliste en se remisant sur le côté. L'automobiliste habite également les Attaques.



L'enquête de gendarmerie se poursuit pour établir les circonstances précises de l'accident.