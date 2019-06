Audruicq peut-il devenir le “Plus beau marché de France” ?

Le marché d'Audruicq et les sécheries de Vieille-Église

Les tables d’une dizaine de restaurants de la région d’Audruicq s’habillent aux couleurs du concours, des milliers de sachets à baguette à son effigie sont également distribués dans une douzaine de boulangeries, sans oublier des opérations tractages dans les allées du marché : l'engouement est réel à Audruicq où on veut renverser les pronostics.Le dernier classement provisoire révélé plaçait le marché du Calaisis derrière les marchés de Montbrison (Rhône-Alpes), Saint-Pierre (La Réunion) et Dieppe (Haute-Normandie).Chaque mercredi, c’est un rendez-vous incontournable dans l'intérieur des terres de Calais : le marché d'Audruicq autour de sa très large place du Général de Gaulle.On y retrouve les traditionnels métiers de bouche, mais aussi des vêtements, de la maroquinerie et autres gadgets. Sans oublier, sa grande originalité : son marché aux volailles, place des Marronniers ! Une rareté au Nord de Paris, comme nous l'avions repérée l'été dernier lors d'un reportage.Une singularité qui a séduit, au point d’être sélectionné pour ce concours organisé par TF1. Depuis, les projecteurs médiatiques se sont braqués sur cette ville de quelques 5000 habitants, située à une vingtaine de kilomètres de Calais.Pour couronner le marché d’Audruicq, il n’y a plus de temps à perdre, le vote en ligne se clôturant ce mardi à 13h.