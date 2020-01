Bientôt une bière brassée dans les Hauts-de-France pour le Dragon de Calais

Si vous suivez les aventures du Dragon de Calais , vous avez peut-être déjà goûté "La larme du Dragon". Une biére éphémère, bleue, proposée pour fêter, en décembre dernier, l’arrivée de la bête sur le front de mer. Un événement artistique et festif, coorganisé par l’association Calaiswood avec un petit brassin en dégustation.Imaginée par Vincent Nagot, micro-brasseur Calaisien, cette cuvée ne comprenait que 2 fûts, rapidement consommés : "J'ai recueilli les larmes du dragon lorsqu'il pleurait seul sur la digue et j'en ai fait une petite production de biére bleue" raconte Vincent Nagot !



Ce Calaisien, fasciné par les machines de François Delarozière, est devenu le créateur et le fournisseur officiel de la biére du Dragon de Calais. "Il y a un an et demi, je rencontre par hasard François Delarozière au bar la Betterave à Calais. On discute biére et c'est tout naturellement, que je postule lors de l'appel à projets de la boutique de la Compagnie du Dragon", se souvient l’artisan de 42 ans.



Vendue dans le bar de la Compagnie du Dragon dès cet été

On vous dévoile un peu du mystère

A l'époque, la Compagnie du Dragon recherche 20 projets de créateurs des Hauts-de-France pour donner un ancrage local à la boutique et au bar du Dragon à Calais . La candidature de Vincent Nagot est retenue. Car dans le domaine de la biére, il n'en est pas à ses débuts : "Je brasse en amateur depuis 10 ans maintenant. Et depuis 3 ans, j'ai une micro-brasserie à Calais. J'ai produit une biére, la Grizzly Beard et pour le Dragon, je vais brasser une biére blonde qui devrait être disponible dans quelques mois."La compagnie du Dragon fait totalement confiance à Vincent : "Nous travaillons avec lui en totale confiance. Cette biére sera un produit consensuel, aucune consigne ne lui a été donnée. L'objectif est de mettre en avant le savoir-faire local, un produit identitaire du Nord " explique Marie-hélène Ledoux, responsable des produits dérivés de la Compagnie du Dragon.Même si la composition de cette bière est un secret bien gardé. On sait pourtant qu'elle sera blonde, brassée dans les Flandres et qu'elle fera 5/6 degrés. Quant à l’étiquette, Vincent la dessinera avec un droit de regard de François Delarozière. Date de sortie : le premier semestre 2020 !