"Borders" : à la veille de l'évacuation de la jungle de Calais, ce livre questionne la notion de frontières

Les limites, les frontières : "Borders". La pandémie a chamboulé le quotidien, et désormais nous oublions souvent qu’il existe d’autres vies que les nôtres. De Calais à Lampedusa un livre nous rappelle à l’errance des corps et des âmes, celle des réfugiés. Un livre qui me plait.