“Un Brexit ordonné“ et ”sécurisé” : en visite à Calais, Christophe Castaner se veut rassurant

À quelques heures du #Brexit, je suis sur le site @Eurotunnel où les forces du ministère de l’Intérieur et leurs homologues poursuivront leurs contrôles avec le même professionnalisme et la même coordination.

Pour les voyageurs, les formalités restent inchangées jusqu’à fin 2020. pic.twitter.com/jCewDdWw3e — Christophe Castaner (@CCastaner) January 31, 2020

#sécurité @CCastaner, ministre de l'Intérieur, poursuit sa visite dans le #PasdeCalais et rencontre les CRS qui œuvrent, chaque jour, pour la surveillance de la rocade portuaire. @Place_Beauvau @PoliceNat62 pic.twitter.com/wVA8VUYU0O — Préfet Pas-de-Calais (@Prefet62) January 31, 2020

Christophe Castaner était en déplacement ce vendredi 31 janvier à Calais, une visite destinée à rassurer les acteurs économiques et politiques de la région et à montrer, à quelques heures de la sortie officielle du Royaume-Uni de l'Union Européenne , que la France s'est préparée au Brexit.Sur le site de l'Eurotunnel, le ministe de l'Intérieur a passé en revue les infrastructures, points de contrôle, et échangé avec des personnels de la UK Border Force . "Demain matin, nous serons dans des conditions différentes, a-t-il déclaré devant la presse, mais pas pour nos concitoyens, pas pour les concitoyens britanniques, pas pour les entreprises et le monde économique. Le flux aujourd'hui, tel qu'il est organisé à Calais, sera maintenu demain."Chaque année 2,6 millions de véhicules tourisme, 1,6 millions de poids lourds passent par le tunnel sous la Manche. Insistant sur le maintien du "niveau d'exigence en terme de sécurité, y compris dans notre coopération en matière de lutte contre le terrorisme avec les autorités britanniques", Christophe Castaner a tout de même évoqué "un jour triste eu égard au lien qui unit la France au Royaume-Uni [...] à la construction européenne".La visite doit se poursuivre au cours de la matinée au port de Calais et à Oye-Plage. Après plus de trois ans d'un divorce difficile, le Royaume-Uni doit devenir cette nuit, à minuit heure française, le premier pays à quitter l'Union européenne.