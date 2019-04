Brexit : les travaux sont finis au port de Calais pour les contrôles douaniers et sanitaires

Parking, station animalière, consigne frigorifique...

Les aménagements du port de Calais destinés aux services d'inspection vétérinaire et phytosanitaire et aux douanes en prévision du Brexit sont terminés, a annoncé mardi son président pour qui la sortie Royaume-Uni de l'Union européenne"."Le Brexit n'est pas synonyme de chaos pour le port de Calais", a affirmé le PDG de la société d'exploitation du port, Jean-Marc Puissesseau, lors de la remise officielle des clefs aux services de l'Etat. ", la seule différence sera que les transporteurs devront bien faire, à l'importation, leur déclarations de douanes en amont".pour le service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire (SIVEP) destinés à l'inspection sanitaire des produits alimentaires et contrôles des végétaux et quatre quais pour les inspections douanières ont été créés pour contrôler les poids lourds descendant des ferries en provenance de Grande-Bretagne.La plateforme comprend également, une s, comme les chevaux, etselon un communiqué de la société d'exploitation du port.ont été construits pour accueillir les poids lourds en attente d'une régularisation douanière. Les travaux ont coûté dix millions d'euros.Selon un communiqué de la préfecture du Pas-de-Calais, 15 agents du ministère de l'Agriculture et 20 douaniers travailleront au SIVEP "activé 24h/24, 7j/7, à compter de la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne".Les poids lourds arrivant de Grande-Bretagne transportant des marchandises issues de la pêche seront contrôlés au SIVEP de Boulogne-sur-Mer, premier port de pêche français.