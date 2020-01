Bus gratuits dans le Calaisis : fréquentation en hausse de 70 % depuis le 2 janvier 2020

Plus de véhicules

5 millions de voyages sur le réseau en 2019

"Les compteurs s'affolent", s'enthousiasme Daniel Roussel, le directeur général du SITAC (le Syndicat Intercommunal pour les Transports urbains du Calaisis) et de poursuivre :"c'est un vrai succès puisque en fonction des lignes la fréquentation a augmenté de 48 à 120 %". Le passage à la gratuité des bus depuis le 2 janvier semble faire l'unanimité après des usagers des 14 communes de l'agglomération Grand Calais Terres & Mers Pas de changement sur les parcours du réseau mais plus de véhicules : 8 nouveaux bus articulés hybrides sur les 4 lignes principales et plus de rotations sur d'autres dessertes.A la montée, les voyageurs saluent le chauffeur et s'installent désormais sans avoir à valider un titre de transport : "On est une famille de 5. Avant un aller-retour nous coûtait presque 10 euros, maintenant c'est gratuit. C'est très bien.", explique cet usager. Quelques places plus loin, un autre avoue prendre le bus plutôt que le vélo par temps de pluie et la gratuité lui permet de "voyager plus loin" ! Et pour cette jeune femme, restée debout faute de place : "Plus besoin d'abonnement, je vais faire une économie de quinze euros par mois. Pour certains c'est même trente euros, ce qui n'est pas négligeable".Si le transport devient gratuit pour l'usager, il a un coût pour l'agglomération qui supplée à la disparition de la billettique (1,8 million d'euros) mais le bus crée du lien et facilite la mobilité : " La gratuité, c'est un vrai choix politique ", explique Philippe Mignonnet, maire adjoint et président du SITAC : " Et puis il y a aussi un volet environnemental. Les nouveaux bus articulés hybrides vont permettre de réduire le nombre de voitures en centre-ville".Les rencontres internationales du transport gratuit auront lieu cette année à Calais.